Johannes Bitter bei Vox : Handball-Weltmeister bekommt Deal bei „Höhle der Löwen“

Christian Monzel (l.) und Johannes Bitter haben den Drink mit "drinkbetter" vorgestellt. Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Bonn Prominenter Gast in der „Höhle der Löwen“: Handball-Weltmeister Johannes Bitter hat in der Gründershow am Dienstagabend zusammen mit Ex-Hockeyspieler Christian Monzel den Powerdrink „drinkbetter“ vorgestellt - mit Erfolg.

Handball-Weltmeister Johannes „Jogi“ Bitter hat gemeinsam mit Ex-Hockeyspieler Christian Monzel am Dienstagabend in der Show „Die Höhle der Löwen“ den Powerdrink „drinkbetter“ vorgestellt und einen Deal an Land gezogen. Gegen eine Investition von 300.000 Euro bekommen die Löwen Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer 30 Prozent der Firmenanteile.

Die beiden Sportler stellten zunächst den Powerdrink, der durch ein rein natürliches Verfahren ohne chemische Hilfsstoffe hergestellt wird, in der Sendung vor. Gegen eine Investition von 200.000 Euro boten sie dabei 20 Prozent ihrer Firmenanteile. Das Produkt stieß bei den Investoren auf Interesse: Dümmel und Maschmeyer legten ein gemeinsames Angebot vor. Dagmar Wöhrl machte Bitter und Monzel ebenso ein Angebot, welches jedoch bei den vorgegebenen Konditionen lag.

Die Entscheidung, wer den Deal bekommt, lag somit bei den beiden Gründern. Nach einer kurzen Beratung entschieden sie sich für das gemeinsame Angebot von Dümmel und Maschmeyer. „Wir freuen uns auf die doppelte Kraft“, sagte Monzel.