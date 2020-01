Auszeichnung : Hochdotierter Musikpreis an Bratschistin Tabea Zimmermann

München Mit drei Jahren fing Tabea Zimmermann an, Bratsche zu spielen. Das ist gut 50 Jahre her, und die kleine Musikschülerin von damals hat sich einen großen Namen gemacht. Deshalb erhält sie auch einen renommierten Preis - für ihr Lebenswerk.

Zimmermann wurde im baden-württembergischen Lahr im Schwarzwald geboren. Mit drei Jahren fing sie an, Bratsche zu spielen, zwei Jahre später kam noch Klavier hinzu. Ihre Lehrer erkannten früh ihr großes Talent sowie ihr absolutes Gehör. Später studierte die begabte junge Musikerin an der Musikhochschule in Freiburg und am Mozarteum in Salzburg. Mittlerweile lebt sie in Berlin und gibt ihre Erfahrungen als Musikerin an den Nachwuchs weiter. So ist sie seit 2002 Professorin an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin.