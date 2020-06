Broadway-Musical : „Hamilton“ feiert 2021 Premiere in Hamburg

„Hamilton“ feiert 2021 Premiere in Hamburg

Das amerikanische Erfolgsmusical soll am 28. November 2021 Premiere in Hamburg feiern. Foto: Stephanie Ott/dpa

Hamburg Am Broadway löste das Musical „Hamilton“ einen Hype aus. Jetzt kommt das preisgekrönte Hip-Hop-Musical über einen der Gründungsväter der USA nach Deutschland.

Das amerikanische Erfolgsmusical „Hamilton“ feiert im Herbst 2021 Deutschland-Premiere in Hamburg. Das geht aus einem Casting-Aufruf hervor, den das Unternehmen Stage Entertainment auf seiner Homepage veröffentlichte.

Demnach soll die Premiere am 28. November 2021 starten, die Auditions beginnen bereits Mitte Juli in Hamburg. In welchem Theater das Musical gezeigt werden soll, ist noch nicht bekannt.