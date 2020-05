Ein Signal : Grütters: ARD-Kulturangebot kommt zum richtigen Zeitpunkt

Berlin Vor wenigen Tagen einigten sich die Intendanten der ARD-Anstalten auf ein gemeinsames Kulturangebot. Monika Grütters begrüßt diese Initiative.

„Die öffentlich-rechtlichen Sender haben ihre Daseinsberechtigung nicht zuletzt in ihrem Kulturauftrag“, sagte Grütters. Gerade in der Corona-Krise litten Kunst, Kultur und Kreative sehr. Die Politikerin forderte zugleich: „Hier stehen die Sender als Arbeitgeber in der Pflicht. Sie sollten großzügig Ausfallhonorare an die vielfältig bei ihnen in diesem Feld Beschäftigten zahlen und kulturell wertvolle Beiträge senden, solange viele Kultureinrichtungen geschlossen sind.“