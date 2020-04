Mit 94 Jahren : „Goldfinger“-Star Honor Blackman gestorben

London An der Seite von Sean Connery wurde sie zum Star. Jetzt ist das ehemalige Bond-Girl Honor Blackman mit 94 Jahren gestorben.

Die britische Schauspielerin Honor Blackman, die in den 60er Jahren durch ihre Rolle in dem James-Bond-Film „Goldfinger“ weltbekannt wurde, ist tot. Das teilte ihre Familie am Montag der Londoner Tageszeitung „The Guardian“ mit.