Oster-Konzerte : Giora Feidman und Andrea Bocelli im Livestream

Berlin Musik verbindet und spendet vor allem in Krisenzeiten Trost: Am Ostersonntag geben Giora Feidman und Andrea Bocelli Online-Konzerte.

Feidman wird auf Facebook und Instagram zu hören sein, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß. Bocelli wird im Mailänder Dom singen, der Auftritt wird auf seinem Youtube-Kanal gestreamt.

Der 1936 in Buenos Aires geborene Musiker spielte die Klarinettenmelodien in Steven Spielbergs Holocaust-Drama „Schindlers Liste“ (1993) ein - für die Musik gab es einen Oscar. Auch in den deutschen Filmen „Jenseits der Stille“ von Caroline Link und „Comedian Harmonists“ von Joseph Vilsmaier war er zu hören. Feidman lebt in der Nähe von Tel Aviv.

„Ich glaube an das christliche Osterfest, ein universelles Symbol der Wiedergeburt, das jeder - ob gläubig oder ungläubig - im Augenblick wirklich braucht“, sagte Bocelli in einer Mitteilung. Der schon in der Kindheit erblindete Bocelli wurde 1996 mit der Hymne „Time To Say Goodbye“ zum Weltstar.