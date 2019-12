"Ghostbusters Legacy" : Trailer zu neuem Ghostbusters-Film veröffentlicht

Bonn Im August 2020 hat das Warten ein Ende: Nach 30 Jahren kommt der dritte Teil der Ghostbusters-Reihe in die deutschen Kinos. Mit dabei sind Paul Rudd und Finn Wolfhard.

"Who you gonna call? Ghostbusters!" 30 Jahre ist es her, dass die Geisterjäger Ray, Peter, Egon und Winston New York vor Geistern retteten, welche die Stadt heimsuchen - oder auch nur Hotdogs essen. Doch als sich in dem kleinen Städtchen Summerville, in das die Geschwister Trevor (Finn Wolfhard) und Phoebe (Mckenna Grace) gerade erst gezogen sind, erneut ungewöhnliche Dinge ereignen, ist eine junge Generation an Ghostbustern gefragt.