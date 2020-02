Postpunk-Pionier : Gang-of-Four-Gitarrist Andy Gill gestorben

London Mit seiner Band Gang of Four gehörte er zu wichtigsten Vertretern des Postpunk. Jetzt ist Andy Gill im Alter von 64 Jahren gestorben.

Der einflussreiche britische Punkrock-Gitarrist Andy Gill ist tot. „Unser enger Freund und oberster Anführer ist heute gestorben“, teilte seine 1977 in Leeds gegründete Band Gang Of Four am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Es ist so schwer für uns, das zu schreiben.“

Mit seinem metallischen Gitarrensound, der neben Punk auch Elemente von Funk und Reggae enthielt, galt Gill als Virtuose und Pionier des New Wave der 70er und 80er Jahre. Singlehits hatten die politisch linksgerichteten Gang of Four (Viererbande) nicht, auch wenn „I Love A Man In A Uniform“ (1982) nah dran war. Alben wie das Debüt „Entertainment“ (1979) oder „Songs Of The Free“ (1982) wurden jedoch von der Kritik als bahnbrechende Postpunk-Werke gefeiert.