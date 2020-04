„National feminin“ : Furtwängler: Viel Arbeit und viel Nähe in Corona-Zeiten

Furtwängler: Viel Arbeit und viel Nähe in Corona-Zeiten

Die Schauspielerin Maria Furtwängler ermittelt wieder in Göttingen. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin Bei der Schauspielerin ist trotz Pandemie einiges los - beruflich wie privat. Am Sonntag ermittelt die „Tatort“-Kommissarin wieder im Fernsehen.

„Die Arbeiten in München zu Detlev Bucks Thomas-Mann-Verfilmung „Felix Krull“, in der ich die Madame Houpflé spiele, mussten leider nach 14 Tagen abgebrochen werden“, sagte die 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in einem Telefoninterview. Auch zwei weitere, für den Sommer geplante Filmprojekte lägen auf Eis.