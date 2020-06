Corona-Krise : Eventunternehmen fordern mehr Unterstützung

Hamburg Podiumsdiskussion und ein Konvoi in Hamburg: Die Veranstaltungsbranche und Künstler fürchten sich vor der Zukunft.

Unter dem Motto „EVENTuell nie wieder“ haben Musiker, Konzert- und Veranstaltungsunternehmen in Hamburg mehr Unterstützung in der Corona-Krise gefordert. „Wenn jetzt nicht gehandelt wird, muss die Konzert-, Kultur- und Eventbranche dicht machen“, sagte der Musiker Johannes Oerding am Montag bei einer Podiumsdiskussion.