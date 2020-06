„Alma Nuestra“ : ESC-Sieger Sobral hat Spaß am Experimentieren

Madrid Salvador Sobral ist in der Musikwelt ein Unikat. Der Portugiese ließ sich auch vom Sensationserfolg beim Eurovision Song Contest 2017 nicht blenden und geht drei Jahre danach unbeirrt seinen Weg. Das beweist er mit seinem dritten Album.

Vor unerforschten Pfaden hat Salvador Sobral keine Angst. Das stellt der Sieger des Eurovision Song Contest 2017 auf seinem neuen Album „Alma Nuestra“ einmal mehr, aber wohl so deutlich wie nie zuvor in seiner noch jungen Karriere unter Beweis.

Mit leisen Rap-Tönen, viel Latin-Jazz und etwas Folk haucht der Portugiese acht Boleros und auch einem Tango, die alle selbst daheim in Lateinamerika etwas in Vergessenheit geraten sind, neues, faszinierendes Leben ein.

Beim in Lateinamerika schon fast mythischen Song „Tú mi delirio“ des kubanischen Komponisten César Portillo de la Luz (1922-2013), dessen Themen in den vergangenen knapp 70 Jahren von so unterschiedlichen Größen wie Nat King Cole, Frank Sinatra, Christina Aguilera oder Plácido Domingo interpretiert wurden, feiert die Experimentierfreude Hochkonjunktur.

Sobral, der beim Telefoninterview schon mal den Max-Raabe-Hit „Kein Schwein ruft mich an“ trällert, von der Hamburger Elbphilharmonie schwärmt und das Publikum in Nürnberg als „besonders begeisterungsfähig“ lobt, wird auch in Zukunft neue Pfade erforschen. Und sich dabei gleichzeitig treu bleiben. Sprich: Experimentieren, viel und furchtlos experimentieren.

Der ganz junge Salvador hatte unter anderem für Stevie Wonder, Chet Baker und Hip-Hop geschwärmt, aber mit 28 Jahren entdeckte er Jacques Brel, und seitdem hat er den 1978 verstorbene Franzosen zu seinem persönlichen Helden gemacht, dem er nun auch ein bisschen und respektvoll nacheifert. Brel sei „ein Kunstwerk für sich“, so Sobral. „Was gibt es Schöneres, als über dein eigenes Leben zu singen? Das will ich in Zukunft nach Möglichkeit auch machen.“