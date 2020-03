Freier Europäischer Wettbewerb : Stefan Raab plant Alternative zum ESC in Köln

Stefan Raab bei einer Pressekonferenz zum ESC im Jahr 2011. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Köln Stefan Raab veranstaltet eine Alternative für den wegen der Corona- Krise abgesagten Eurovision Song Contest. Sein "Free European Song Contest" soll am 16. Mai und damit an dem eigentlich für das ESC-Finale geplanten Tag live aus Köln bei ProSieben gezeigt werden, wie der Privatsender am Dienstag mitteilte.



Ob Raab, der seine Karriere als Fernsehmoderator 2015 beendet hatte, selbst wieder vor die Kamera tritt, blieb offen. Raab ließ sich von ProSieben mit den Worten zitieren: "Besondere Herausforderungen brauchen besondere Lösungen - an diesem Abend kommt Europa auf besondere, einzigartige Weise zusammen." Dem Sender zufolge ist Raab Produzent der Show, zur Moderation gab es keine Angaben. Es würden alle aktuellen gesetzlichen Auflagen und die Vorgaben der Gesundheitsbehörden erfüllt, kündigte ProSieben an.

Raab habe wegen der großen Enttäuschung von Fans und Zuschauern, dass es in diesem Jahr kein ESC-Finale gibt, die neue Idee entwickelt. Weitere Informationen zu dem neuen Wettbewerb sollten in Kürze veröffentlicht werden.

(AFP)