Das Coronavirus-Update : Drosten-Podcast für Grimme Online Award nominiert

Köln Der Grimme Online Award lenkt den Blick auf die Perlen im Netz - oft auch die in der Nische. Dieses Jahr sind auch prominente Namen unter den Nominierten zu finden.

Der Podcast „Das Coronavirus-Update“ mit dem Berliner Virologen Christian Drosten und das Video „Die Zerstörung der CDU“ von YouTuber Rezo sind für den Grimme Online Award nominiert worden. Das teilte die Grimme-Jury am Mittwoch mit.

Insgesamt gehen in diesem Jahr 28 Internet-Angebote ins Rennen um die undotierte Auszeichnung - die meisten in der Kategorie „Information“, was kein Zufall ist.