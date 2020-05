Abschied : Dramatiker Rolf Hochhuth mit 89 Jahren gestorben

Berlin Er galt als einer der wichtigsten deutschen Theaterautoren: Nun ist Rolf Hochhuth im Alter von 89 Jahren gestorben. In seinem Leben hat er viele Kontroversen ausgetragen.

Der Schriftsteller und Dramatiker Rolf Hochhuth ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 89 Jahren in Berlin, wie sein Herausgeber Gert Ueding am Donnerstag der dpa mitteilte.

Hochhuth sei überraschend gestorben, sagte Ueding. Er habe sich am Vormittag sehr unwohl gefühlt und seine Frau benachrichtigt. Hochhuth sei dann in seiner Wohnung gestorben.

Der Zentralrat der Juden nannte Hochhuth in einer Reaktion „einen mutigen Tabubrecher“. Er habe überfällige Debatten in Deutschland angestoßen und sich engagiert in gesellschaftliche Debatten über die Aufarbeitung des Nationalsozialismus eingemischt. „So unverständlich es war, dass Rolf Hochhuth zwischenzeitlich mit dem Holocaust-Leugner David Irving sympathisierte, so bleiben seine Verdienste um die Auseinandersetzung mit der Verstrickung der gesellschaftlichen und kirchlichen Eliten in die Schoa ungeschmälert“, sagte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats.