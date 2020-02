Show bei RTL : TV-Klassiker „Domino Day“ feiert Comeback

Bonn Zehn Weltrekorde, elf Shows und bis zu 13 Millionen Zuschauer: Von 1998 bis 2009 lief die Show „Domino Day“ bei RTL. Nun kehrt der TV-Klassiker im Herbst zurück.

Der TV-Klassiker „Domino Day“ läuft ab Herbst wieder bei RTL. Das teilte der Sender am Donnerstag mit. Die Show, bei der Millionen kleine Domino-Steine in einer Kettenreaktion umfallen, lief bereits von 1998 bis 2009 im Fernsehen. In den elf Jahren wurden insgesamt zehn Weltrekorde aufgestellt. Im ersten Jahr fielen 1,6 Millionen Domino-Steine, 2009 waren es knapp 4,5 Millionen Steine.