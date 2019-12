Netflix, Amazon Prime und Sky : Diese Serien-Highlights gibt es im Januar

Bonn Neuer Monat, neue Serien-Highlights: Wir verraten, was die großen Streamingdienste Netflix, Amazon Prime und Sky im Januar neu in ihrem Sortiment haben.



Netflix-, Amazon-Prime- und Sky-Anhänger können sich auf neue Highlights im Januar freuen. Serien-Junkies sollten viel Zeit für zahlreiche Weiterführungen und einige Neustarts einplanen. Wir geben einen Überblick:

Neu auf Netflix im Januar

Wer kann, der kann

In „Wer kann, der kann“ geben sich ab dem 17. Januar Amateuerkonditoren aus ganz Deutschland den Schneebesen in die Hand und versuchen, eindrucksvolle Kuchen und anderes Gebäck zu backen.

Sex Education

Am 17. Januar startet die zweite Staffel von Sex Education. In der ersten Staffel kämpft sich ein 16-Jähriger durch die Pubertät, überwacht von seiner Mutter, die als Sex-Therapeutin arbeitet.

Der schwarze Diamant

In „Der schwarze Diamant“ spielt Adam Sandler ab dem 31. Januar einen New Yorker Juwelier, der durch seine Schulden langsam in Bedrängnis gerät.

Dracula

Die Hauptrolle des „Dracula“ in dieser brandneuen Miniserie von den Machern von „Sherlock“ in Anlehnung an Bram Stokers Romanklassiker übernimmt Claes Bang.

Titans

Diese Serie erzählt die Geschichten der Superhelden namens „Teen Titans“ aus dem DC Comics Universum. In Staffel 2 hat sich alles verändert. Robin und die Titans sind nicht mehr die gleiche Gruppe von Außenseitern, die sie einmal waren. Das Gleiche gilt jedoch auch für ihre Feinde.

Chilling Adventures of Sabrina

Kiernan Shipka übernimmt auch im 3. Teil dieser Teen-Horrorserie nach den „Archie“-Comics wieder die Rolle der Halbhexe Sabrina. Am 24. Januar 2020 ist der Start der Serie.

Messiah

Eine CIA-Agentin überprüft einen charismatischen Anführer, dessen Anhänger glauben, er könne Wunder vollbringen. Ist er wirklich ein göttliches Wesen oder ein Betrüger?

The Ranch

Diese auf einer Ranch spielende Comedyserie mit Ashton Kutcher und Sam Elliott kehrt mit einer finalen Staffel zurück. Darin hilft Colt seinem Vater und Bruder auf der Familienfarm.

Neu auf Amazon Prime im Januar

Star Trek: Picard

Bei „Star Trek: Picard“ können sich Fans über ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern freuen. Bei der neuen Amazon-Serie aus dem Star-Trek-Universum werden etwa die Schauspieler Brent Spiner als Android Data und Jeri Ryan als blonde Borg-Drohne Seven of Nine mitwirken. Online geht das Ganze am 24. Januar.

Treadstone Staffel 1

Vorbild für die Serie ist die Filmreihe „Jason Bourne“. Darin kommt heraus, dass überall auf der Welt Treadstone-Agenten leben. Die CIA hat sie in Attentäter verwandelt und irgendjemand beginnt, sie zu reaktivieren.

The Brits are coming

In „The Brits are coming“ geht es um ein Gängsterpärchen (gespielt von Uma Thurman und Tim Roth), das Spielschulden und Ärger mit einem sexsüchtigen Priester hat. Dann finden sie einen Diamantenring, der für beide interessant wird.

Neu auf Sky im Januar

Babylon Berlin

12 neue Folgen der Serie mit Liv Lisa Fries und Volker Bruch, einer Partnerproduktion von ARD Degeto, Sky und anderen, sind ab 24. Januar bei Sky zu sehen. Für den Herbst sind sie dann im Ersten angekündigt. Die neue Staffel basiert auf dem Volker-Kutscher-Roman „Der stumme Tod“, dem zweiten Fall der Bestseller-Reihe um Kommissar Gereon Rath.

Neu auf Netflix im Dezember

Magie für die Menschen

Die Magieshow aus dem Hause Netflix geht in die zweite Runde. Mit Herz und Humor zieht Justin Willman ab dem 4. Dezember alle Register, um ganz normale Leute mit seinen lustigen Tricks und unglaublichen Zauberkunststücken zu verblüffen.

Apache: The Life of Carlos Tevez

Diese Serienbiografie porträtiert das Leben von Carlos Tevez, der trotz seiner schwierigen Kindheit in Fuerte Apache bei Buenos Aires zum globalen Fußballstar avancierte. Los geht es mit der ersten Staffel am 5. Dezember.

V Wars

Die erste Staffel „V Wars“ startet am 5. Dezember. In dieser Verfilmung der Comics von Jonathan Maberry und Alan Robinson muss ein Arzt erleben, wie eine uralte Krankheit seinen besten Freund in einen Vampir verwandelt.

Der Auserwählte

Die ganze Welt strömt in das einst abgeschottete Aguazul, als die Ärzte zurück in das Dorf kommen. Eine Reporterin will die Geschichte des Auserwählten erzählen. Die zweite Staffel „Der Auserwählte“ kommt am 6. Dezember.

Three Days of Christmas

Weihnachtlich wird es im Serienstart „Three Days of Christmas“ am 6. Dezember: Vier Schwestern haben in drei verschiedenen Lebensabschnitten jeweils zu Weihnachten mit Familiendramen und Geheimnissen zu kämpfen.

Fuller House

Am 6. Dezember geht die fünfte Staffel von „Fuller House“ an den Start. Jimmy und Steph bringen ihr neues Baby nach Hause und stürzen sich in ihr neues Leben als Eltern. Dabei haben sie ein ganzes Haus voller helfender Hände.

The Witcher

Buch- und Videospiel-Fans der „Hexer“-Reihe können sich auf den 20. Dezember freuen, wenn Geralt von Riva sich durch die erste Staffel des Netflix Originals „The Witcher“ schnetzeln wird.

You – Du wirst mich lieben

Düster wird es wieder in der zweiten Staffel ab dem 26. Dezember. Joe versteckt sich in L.A. vor seiner Ex. Kann er seiner Vergangenheit entkommen und einen Neubeginn wagen?

Neu auf Amazon Prime im Dezember

Vikings

Das Wikinger-Abenteuer „Vikings“ neigt sich dem Ende zu. Die sechste Staffel gibt es ab dem 4. Dezember auf Amazon.

The Marvelous Mrs. Maisel

Die Dramedyserie, die in den 1950er Jahren spielt und von einer weiblichen Stand-Up-Komikerin handelt, geht am 4. Dezember in die dritte Staffel.

The Expanse

Science Fiction-Fans können sich über die vierte Staffel „The Expanse“ am 13. Dezember freuen. Die Serie spielt 200 Jahre in der Zukunft - eine Zukunft, in der Menschen längst nicht bloß die Erde bewohnen, sondern Siedlungen im gesamten Sonnensystem errichten.

Neu auf Sky im Dezember

S.W.A.T.

Die Actionserie macht den Anfang am 2. Dezember. In Staffel drei der Erfolgsserie bekommt Shemar Moore eine weibliche Expertin zur Seite gestellt.

Silicon Valley

Inhaltlich scheinen Richard und seine Nerd-Truppe mit ihrem Start-up-Projekt „Pied Piper“ endlich am Ziel zu sein. Die sechste und letzte „Silicon Valley“-Staffel startet am 10. Dezember. Sky zeigt am Dienstagabend immer Doppelfolgen.

Snowfalls

Staffel drei der Dramaserie gibt es ab dem 10. Dezember. Während Drogenboss Franklin für das Wohlergehen seines Viertels sorgen will, wird er von Polizei-Sergeant Andre Wright ins Visier genommen.

Medici: The Masters of Florence

Historienfans kommen kurz vor Weihnachten auf ihre Kosten. „Medici“ läuft mit der dritten Staffel am 23. Dezember an. Die finale Staffel führt die Geschichte von Cosimo de Medicis Enkel Lorenzo de Medici fort. Dieser sinnt nach einer Attentat der Pazzi-Familie gegen seine Familie auf Rache.

Victoria

Ebenso geht am 23. Dezember die Historienserie „Victoria“ in die dritte Runde. Die neuste Staffek entführt uns ins Jahr 1848, eine turbulente Zeit für Europa und die Monarchie. Aufgrund zahlreicher Proteste wird Victoria von der Regierung dazu gedrängt London zu verlassen.

Neu auf Netflix im November

Wir sind die Welle

Ab dem 1. November geht die neue Drama-Serie „Wir sind die Welle“ an den Start. Eine Gruppe Teenager möchte sich eine bessere Zukunft aufbauen. Doch ihre Idee wird schnell zu eine bedrohlichen Eigendynamik.

The Crown

Für alle Fans der Serie „The Crown“ gibt es gute Neuigkeiten: Ab dem 17. November ist die dritte Staffel der Drama-Serie auf Netflix zu sehen. Der Zuschauer wird in das Jahr 1964 versetzt. Mit dem Amtseintritt eines neuen Labour-Premierministers beginnt ein neues Kapitel für Königin Elizabeth.

The End Of The F***ing World

Auch die Erfolgsserie „The End Of The F***ing World“ bekommt eine weitere Staffel. Eine aus dem Gefängnis entlassene Frau möchte den Mord an ihrem Mann an James und Alyssa rächen. Premiere ist am 5. November.

Modern Family

Die beliebte Serie „Modern Family“ geht in die neunte Runde. Ab dem 1. November können Zuschauer Phil dabei zusehen, wie er ein neues, magisches Unternehmen starten möchte. Und auch bei Haley und Manny tut sich einiges.

Z Nation

Mitte November geht die fünfte Staffel von „Z Nation“ online. Eine neue Art von Zombies entwickelt sich. Und die Gesellschaft muss sich entscheiden wer zu ihr gehören darf. Start ist am 20. November.

American Horror Story: Apocalypse

In der Mitte des Monats droht ein nukleares Armageddon einen Weltuntergang einzuleiten. Unerschrockene Hexen kämpfen gegen den Antichrist. Start: 15. November.

Hallo Ninja

Auch für die Jüngeren und jung gebliebenen ist im November wieder was dabei. Ab dem 1. November verwandelt ein Junge mithilfe eomer Handbewegung und magischen Worten sich, seinen besten Freund und ihre Katze in Ninjas.

Atypical

Die Serie „Atypical“ bekommt eine dritte Staffel. Protagonist Sam absolviert sein erstes Jahr an der Uni und muss sich ganz neuen Herausforderungen stellen. Ab dem 1. November ist die Serie auf Netflix zu sehen.

Wer kann der kann! Merry Christmas

Und damit ist die Weihnachts-Serien-Saison eröffnet: Am 22. November startet die zweite Staffel der Serie „Wer kann der kann! Merry Christmas“. Die Unscripted-Serie sorgt mit fehlenden Zutaten und unmögliche Herausforderungen für Spaß.

Neu auf Amazon Prime Video im November

Carnival Row

Ab dem 22. November geht die neue Amazon Original Serie „Carnival Row“ mit der ersten Staffel an den Start. Der Zuschauer wird in eine viktorianische Fantasiewelt entführt in der mystische Fabelwesen um ihre Existenz kämpfen.

Tom Clancy’s Jack Ryan

Ab dem 1. November ist die 2. Staffel der Serie „Tom Clancy’s Jack Ryan“ online zu sehen. Dort steht CIA-Agent Jack Ryan im Fokus. Er reist nach Südamerika um dort weiter zu ermitteln. Doch er wird Opfer eines Gegenagriffs.

The Man In The High Castle

Die vierte Staffel der Serie „The Man In The High Castle“ feiert im November Premiere. Sie ist gleichzeitig auch die letzte Staffel und wird nach Amazon-Angaben „von Krieg und Revolution erschüttert sein“. Start ist der 15. November.

Neu auf Netflix im Oktober

Peaky Blinders - Gangs of Birmingham

Ab dem 4. Oktober ist die fünfte Staffel von „Peaky Blinders - Gangs of Birmingham“ auf Netflix verfügbar. Es geht wieder ins Birmingham der 1920er Jahre. Die Shelbys werden vom Börsencrash des Jahres 1929 nicht verschont.

Rhythm + Flow

„Rhythm + Flow“ ist die erste Musik-Castingshow von Netlix. Eine Jury aus den Rap-Schwergewichten Cardi B, Chance the Rapper und T.I. suchen in diesem Musikwettbewerb den nächsten großen Hip-Hop-Star. Die Premiere war am 9. Oktober.

Riverdale

Ab dem 10. Oktober startete auf Netflix die vierte Staffel der Teenie-Serie „Riverdale“. Jede Woche wird eine Folge veröffentlicht. In dieser Staffel steht für Archie und seine Freunde das letzte High-School-Jahr an. Eigentlich hatten sie sich darauf gefreut. Doch dann beginnt das Schuljahr mit einem Abschied.

Insatiable

Netflix veröffentlichte am 11. Oktober die zweite Staffel der Serie „Insatiable“. In der Fortsetzung werden Patty und Bob zwischen Schönheitswettbewerben von Schulgefühlen und persönlichen Problemen geplagt. Um sie herum fliegen die Fetzen.

Living With Yourself

Am 18. Oktober feierte die amerikanische Comedy-Serie „Living With Yourself“ auf Netflix Premiere. Es geht um einen Mann, der vom Leben und von der Liebe enttäuscht ist und sich deshalb einer mysteriösen Behandlung unterzieht. Doch dann stellt er fest, dass er selbst ersetzt wurde.

Baby

Ebenfalls seit dem 18. Oktober geht es mit der zweiten Staffel der italienischen Serie „Baby“ weiter. Auch in der Fortsetzung können die Teenager aus einer reichen Gegend Roms dem Reiz der Unterwelt nicht widerstehen und führen ihr Doppelleben fort.

Daybreak

In der Dramaserie „Daybreak“, die seit dem 24. Oktober bei Netflix zu sehen ist, sucht der 17-jährige Außenseiter Josh in einer postapokalyptischen Welt voller Zombies und Gangs nach einer verlorenen Liebe Sam.

The Kominsky Method

Die Serie „The Kominsky Method“ startete am 25. Oktober mit einer zweiten Staffel. Sandy Kominsky und sein bester Freund Norman Newlander bringen sich auch in der Fortsetzung trotz der Herausforderungen der Älterwerdens oft zum Lachen.

Pose

Ende des Monats am 30. Oktober kam dann noch die zweite Staffel der Dramaserie „Pose“. Es geht um das Jahr 1990. Die Aids-Krise wütet und die Ballroom-Szene ist im Mainstream angekommen. Für Blance und House Evangelista steht viel auf dem Spiel.

Neu auf Amazon Prime Video im Oktober

Goliath

Ab dem 4. Oktober startete bei Amazon Prime Video die dritte Staffel der Dramaserie „Goliath“. Den von Billy Bob Thornton gespielten Billy McBride verschlägt es in die Dürre des Central Valley. Dort begegnet er einem reichen Bauern und dessen Tochter.

Doom Patrol

Die amerikanische Serie „Doom Patrol“ basiert auf den DC Comics und dreht sich um eine Superheldengruppe. Sie ist ein Ableger der Serie „Titans“. Premiere feierte die Serie am 7. Oktober auf Amazon Prime Video.

Modern Love

„Modern Love“ startete ab dem 18. Oktober exklusiv auf Amazon Prime Video. Die Serie mit Anne Hathaway dreht sich um acht Geschichten über Liebe und emotionale Reisen zur Wahrheit.