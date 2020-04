Brasilia : Die Utopie aus Schönheit und Eleganz

Platz für 4000 Menschen: Die ebenfalls von Oscar Niemeyer entworfene Kathedrale der brasilianischen Hauptstadt Brasília XX Fotos: Ralf Hirschberger / dpa. Foto: picture alliance / dpa/Ralf Hirschberger

Vor 60 Jahren löste das komplett am Reißbrett entstandene Brasília die Metropole Rio de Janeiro als Hauptstadt ab. Der Architekt Oscar Niemeyer stellte später ernüchtert fest: „Dieses Experiment war nicht erfolgreich“.



Utopien scheitern meist an der sperrigen Wirklichkeit. Von dieser Einsicht haben sich Utopisten selten aufhalten lassen. Allein der Begriff warnt vor allzu kühnen Hoffnungen: Er setzt sich aus den altgriechischen Wörtern „ou“ (nicht) und „topos“ (Ort) zusammen.

Die Utopie ist also ein „Nicht-Ort“, an dem es erstaunlich lebhaft zugeht. So zahlreich sind die gesellschaftlichen Entwürfe, die aus der geschundenen Welt eine bessere, eine gerechtere machen wollten und wollen. Und bei aller Utopie-Kritik – ohne Hoffnung ist das Leben traurig und fad.

Utopisten lieben Theorien, vergessen darüber aber oft den Menschen. Oscar Niemeyer war ein Utopist. Seine Visionen setzte er in Beton, Stahl und Glas um. Als der vielfach ausgezeichnete Architekt aus Rio de Janeiro 2012 im Alter von 104 Jahren starb, hinterließ er ein Jahrhundertwerk.

Seine Bauten sind eine Liebeserklärung an die geschwungene Form, die in symbiotischer Beziehung zur Struktur steht. Der Schüler von Le Corbusier ging seinen eigenen Weg, löste sich von den Dogmen der funktionellen Architektur und provozierte Kollegenschelte. Der Schweizer Max Bill nannte sein Werk „monströs“.



Walter Gropius höhnte: „Prima-Ballerina-Architektur“.

Ihre Vorwürfe konterte der Brasilianer: „Ich bin überzeugt, dass ein architektonisches Werk als grundlegende Bedingung ein Minimum an schöpferischem Inhalt, beziehungsweise einen persönlichen Beitrag des Architekten aufweisen muss, um in die Kategorie Kunstwerk eingestuft werden zu können. Ohne diese persönliche Teilnahme beschränkt sie sich auf ein ständiges Wiederholen von bereits gekannten Formen und Lösungen, Produkte von Schulen, die sich nach und nach akademisch versteifen und überholt sind.“

Seine Vision: „Ich bin für eine fast unbegrenzte plastische Freiheit, eine Freiheit, die sich nicht liebedienerisch den Anforderungen der Technik oder der Funktion unterwirft, sondern die in erster Linie eine Aufforderung an die Vorstellungskraft darstellt, eine Aufforderung zu neuen und schönen Formen, die die Fähigkeit besitzen, zu überraschen und zu rühren durch das, was sie an Neuem und Schöpferischem darstellen; Freiheit, die dazu befähigt, eine Atmo-

sphäre der Ekstase, des Traumes und der Poesie zu erleben.“

In seinen Werken verbinden sich die Stilrichtungen der Moderne: Expressionismus, Bauhaus und Minimalismus. Brasília, die auf dem Reißbrett entworfene Hauptstadt des fünftgrößten Landes der Erde, ist sein steinernes Testament, sein Vermächtnis, an dem er in seinen letzten Lebensjahren zweifelte. Ein Jahr nach Niemeyers Tod erklärte die Unesco seine Zeichnungen und Baupläne zum Weltdokumentenerbe, ein posthumer Trost.

Den begnadeten Künstler trieben nicht allein architektonische Visionen an. Das soziale Elend, vor allem in seiner Heimatstadt Rio, machte ihn zu einem politischen Menschen. Sein Kampf gegen Ungleichheit und Ungerechtigkeit entlud sich in der Utopie einer gerechten Stadt, die keine sozialen Unterschiede mehr kenne.

In dem Stadtplaner Lúcio Costa fand der bekennende Kommunist und Lenin-Preisträger einen kongenialen Partner. Sie träumten von einer menschlichen Stadt, in der alle glücklichen Bewohner ein jährliches Pro-Kopf-Einkommen von 4000 US-Dollar erhalten.

Und wo ließ sich die Utopie einer klassenlosen Gesellschaft sinnvoller verwirklichen als in einer neuen Hauptstadt? So abwegig der Plan auf den ersten Blick wirken mochte – die politische Elite Brasiliens trieb diese Idee seit Jahrzehnten um. Bereits 1891 war der Beschluss, eine neue Hauptstadt zu bauen, in die Verfassung aufgenommen worden. Rio de Janeiro, seit 1763 die pulsierende Kapitale und der Inbegriff brasilianischer Lebenskunst, schien den Entscheidungsträgern wegen der kolonialen Vergangenheit allzu belastet, um eine „neutrale Hauptstadt“ für alle Brasilianer zu bleiben.

Das neue Zentrum sollte das vernachlässigte Binnenland stärken, sämtliche Bundesdistrikte mit einander verbinden und daher ungefähr inmitten des Staatsgebietes liegen und nicht, wie die Küstenmetropole Rio, am Atlantik.

Die vornehmen Familien Rios wehrten sich lange gegen den Bedeutungsverlust ihrer Stadt und widersetzten sich dem Umzug, bis 1972 ein Erlass der Regierung Staatsbeamten mit dem Verlust ihrer Stelle und den Diplomaten mit der Aufhebung ihrer Immunität drohte.

Zu den politischen Motiven trat ein spirituelles Argument, das in der überwiegend katholischen Bevölkerung Brasiliens wohl schwer wog: Am 30. August 1863 habe der italienische Ordensgründer Don Bosco eine Vision gehabt. Er prophezeite ein Land, in dem Milch und Honig fließen werden, der Ursprung einer neuen Zivilisation.

Auf die Koordinaten „zwischen den Parallelen 15 und 20“, mit denen er aufwartete, richteten sich die Stadtplaner aus, und der Gründer der Salesianer stieg zum Schutzpatron Brasílias auf. 1893 wurde auf dem spärlich besiedelten zentralen Hochplateau des Landes eine gigantisch große Fläche abgesteckt.

Doch erst am 7. September 1922 kam es zur Grundsteinlegung in der Nähe von Planaltina, das heute etwa 30 Kilometer südöstlich von Brasilia liegt und „Klein-Brasília“ genannt wird. Präsident Getúlio Vargas (1930-1945 und 1950-1954), Sozialreformer und „Vater der Armen“ genannt, begann mit dem Ausbau, der jedoch nur schleppend voranging und schließlich zum Stillstand kam.

Erst mit Juscelino Kubitschek, der mit dem Versprechen, die neue Hauptstadt zu verwirklichen, 1956 den Präsidentschaftswahlkampf gewonnen hatte, nahmen die ehrgeizigen Pläne neue Gestalt an.

Er beauftragte Oscar Niemeyer als Chef des staatlichen Bauamtes, die öffentlichen Gebäude zu entwerfen und mit Lúcio Costa zusammenzuarbeiten, der die internationale Ausschreibung für die Stadtplanung gewonnen hatte. Costa malte ein Kreuz auf eine Landkarte. Das Kreuz wurde der Grundstock seines Masterplans, des „Plano Piloto“.



So heißt bis heute die Kernstadt Brasílias

Entlang des Kreuzstamms erheben sich Staatsgebäude und Monumente, während sich am Kreuzbalken separiert Geschäfte und Wohngebäude befinden. Im Schnittpunkt des Kreuzes, dessen Balken wegen der geographischen Gegebenheiten gebogen wurde, liegt ein 700 Meter langer, mehrstöckiger Busbahnhof. In seiner Nähe verschafft der 218 Meter hohe Fernsehturm einen beeindruckenden Blick über das Gesamtkunstwerk: die „Stadt von Morgen“.

Im Norden und Süden Brasílias entstanden in weite Grünflächen eingeflochtene Wohnareale, aufgeteilt in mehr als 100 Wohneinheiten, die sogenannten „Super Quadras“. Neun- bis elfstöckige Wohnblöcke sollten um Gemeinschaftseinrichtungen kleine Siedlungen bilden, gleichsam Dörfer in der Stadt, selbstverständlich sozial durchmischt.

Bis zur Einweihung 1960 wurden jedoch nur einige wenige Modelleinheiten geschaffen; die Verwirklichung des Plans steckte weiterhin in den Kinderschuhen. Zumindest konnte Präsident Kubitschek den Torso des Regierungsviertels einweihen und sich auf dem „Platz der drei Gewalten“ über den provisorischen Präsidentenpalast freuen. Zwei Jahre später öffnete die Universität ihre Tore, und in den 70er Jahren die Kathe-

drale Nossa Senhora Aparecida, das Postamt und der Stadtpark.

Kubitscheks Nachfolger strichen der „weißen Stadt“ die Mittel

Nach dem Militärputsch 1964 verzichteten die rechtsgerichteten Machthaber auf Costas und Niemeyers Mitarbeit und beschleunigten die Fehlentwicklung. Die auf sozialen Ausgleich angelegten Wohneinheiten konnten sich nur noch wohlhabende Bürger leisten. Bauarbeiter, kleine Angestellte und Dienstpersonal verschlug es in die Außenbezirke.

29 Satellitenstädte schossen aus dem Boden und mit ihnen das soziale Elend in den Favelas, das die Gründer in ihrer Modellstadt ausmerzen wollten. Ernüchtert urteilte Niemeyer später: „Dieses Experiment war nicht erfolgreich.“ Und er wunderte sich, wie die „verhasste Barriere der Ungerechtigkeit der kapitalistischen Welt“ in seine Gründung einziehen konnte.

Ursprünglich ausgerichtet auf 600.000 Einwohner, leben heute gut 200.000 Menschen im schicken Zentrum. Die Metropolregion hingegen bevölkern etwa 4,4 Millionen.

Die Utopie der gerechten Stadt ist aber auch an der Hybris und Theorieverliebtheit der Visionäre gescheitert. Es waren die Visionen von Architekten, Städteplanern und Politikern, die rund 50.000 Arbeiter in der Rekordzeit von nur dreieinhalb Jahren verwirklichten.

Nach den Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger, die das Experiment mit Leben füllen sollten, fragten die Macher nicht. In bester Absicht beschlossen Angehörige einer Elite, wie Leben und Arbeiten unter der Prämisse von Gerechtigkeit und Gleichheit auszusehen habe. Aber sie vergaßen, dass Leben mehr bedeutet.

Die überbreiten Alleen sind heute ein Dorado für Autos, doch Spaziergänger verlieren sich. Die großzügigen Parkanlagen, die weiten Räume geben Luft zum Atmen. Doch laden sie auch zur Begegnung ein? Isoliert wohnen privilegierte Bürger der Oberschicht sowie Staatsdiener im Plano piloto, den viele an den Wochenenden eilig verlassen, um in die „Heimat“ zu fliegen. Das strahlende Monument eines „Alles ist möglich“ hat sich zum sozialen Albtraum gewandelt. Trotz der guten Infrastruktur.

Die perfekte Stadt war angetreten, das Riesenland mit seinen mehr als 200 Millionen Einwohner zu vereinen und Identifikation zu stiften. Identifizieren sich die Brasilianer heute mit ihrer Hauptstadt? Sie bewundern lediglich die futuristischen Bauten, erklärt der Historiker Marcos Caldas aus Rio, der vor einigen Jahren in Bonn promovierte.