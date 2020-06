Kultur in Berlin : Die Ärzte sammeln Spenden für Clubszene

Kultur in Berlin

Berlin Das Berliner Nachtleben liegt wegen der Corona-Pandemie brach. Die Clubs bekommen nun weitere Unterstützung - vom Senat und einer Band, die eine besondere Verbindung hat.

Es könnten 60 Millionen Euro werden: Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hat den von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Kulturbetrieben der Stadt weitere Hilfen in Aussicht gestellt. Davon würden auch die schwer angeschlagenen Clubs der Stadt profitieren.

Für die Aktion „Halt's Maul und lies!“ präsentieren sich die Musiker in Form einer Literatursendung in Anzügen auf schweren Sesseln sitzend. Ort der Aufzeichnung ist der legendäre Kreuzberger Szene-Club SO36. „Auf dieser Bühne, die so viel Freude uns schon gemacht hat“, wie Bela B zu Beginn des Videos sagt.