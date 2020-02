Bald keine Auftritte mehr : Deutsches Fernsehballett tanzt noch bis Ende 2021

Berlin Lange Beine, große Auftritte: Das im Osten so beliebte Deutsche Fernsehballett überstand die DDR und schaffte den Neuanfang. Aber bald fällt nun doch der Vorhang.

Immer wieder aufgerappelt und nun doch am Ende: Das in der DDR gegründete Deutsche Fernsehballett soll Ende 2021 aufgelöst werden. Bis auf den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) seien die anderen Sender nicht mehr bereit, für die Tänzer zu zahlen, sagte Geschäftsführer Peter Wolf am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Es rechnet sich einfach nicht mehr.“ Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ darüber berichtet.