Instinkt statt Voting : Deutscher ESC-Beitrag steht fest

Hamburg Der NDR setzt in diesem Jahr auf das Bauchgefühl von Experten - statt auf die Fernsehzuschauer. Wer bei der Wahl der besten ESC-Teilnehmer 2019 einen guten Riecher hatte, durfte den 2020-Beitrag mitwählen. 600 Künstler waren bei der Auswahl dabei. Nun steht der Sieger fest.

Wer denn jetzt am 16. Mai beim Finale des Eurovision Song Contest im niederländischen Rotterdam für Deutschland antreten wird, blieb dagegen im Dunkeln. Das soll erst am 27. Februar um 21.30 Uhr in der Sendung „Unser Lied für Rotterdam“ auf dem Sender One verraten werden, wie der federführende NDR am Montag in Hamburg mitteilte. Die 45-minütige Sendung wird wie gewohnt von Schöneberger moderiert.