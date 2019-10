Frankfurter Buchmesse : Deutscher Buchpreis für Saša Stanišić - Dankesrede mit Wut

Frankfurt/Main Als sich Saša Stanišić erhebt, fällt es ihm schwer zu sprechen. Vor wenigen Minuten hat er erfahren, dass er für seinen Roman „Herkunft“ den Deutschen Buchpreis 2019 erhält.

„Bitte halten Sie eine Spuckdistanz Abstand“, rät er den Gratulanten im Kaisersaal des Frankfurt Römer. Er habe eine Schilddrüsenentzündung, „nicht angenehm“, am Morgen habe er die Zahnpastatube nicht öffnen können, so sehr schmerzten seine Muskeln. „Ich freue mich wirklich immens über diesen Preis“, sagte der sichtbar Kranke, aber eine andere Ehrung habe ihm die Freude über seine eigene Auszeichnung „vermiest“.

Stanišić wurde 1978 im bosnischen Višegrad geboren, mit 14 Jahren floh er vor dem Krieg in Jugoslawien nach Deutschland. Peter Handke, der in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, hatte in den 1990er Jahren für Serbien Partei ergriffen. Stanišić bittet die Zuhörer erst höflich um Nachsicht, dass er seine Redezeit nutze, „um mich zu echauffieren“ - dann legt er los.

„Ich hatte das Glück, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt“, sagte der heute in Hamburg lebende Autor. „Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat.“ Er könne nicht nachvollziehen, „dass man sich die Wirklichkeit, mit der man behauptet, Gerechtigkeit für jemanden zu suchen, so zurechtlegt, dass dort nur Lüge besteht.“