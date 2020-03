Netflix-Serie : Deborah Feldman ließ sich Zeit mit Verfilmung

Berlin Gut Ding will Weile haben. Für die Serie zu ihrem Bestseller „Unorthodox“ suchte die Autorin Deborah Feldman lange nach den geeigneten Partnern.

Autorin Deborah Feldman (33) hat lange gezögert, ihre Lebensgeschichte verfilmen zu lassen. Im Buch „Unorthodox“ erzählt sie von ihrer Flucht aus einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York.

„Es gab immer wieder mal Interesse, das Buch in Amerika, in Hollywood zu verfilmen“, sagte Feldman der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das habe ich mir nicht vorstellen können.“