Klassiker läuft im September : Das Erste zeigt fast 40 Jahre alten Schimanski-„Tatort“

Götz George in seiner Rolle als „Tatort“-Kommissar Schimanski 1981 bei Dreharbeiten. Foto: Martin Athenstädt/dpa

Duisburg Seine „Schimanski-Jacke“ war legendär - und der raue Ton. Götz George verkörperte in zahlreichen „Tatort“-Folgen den Duisburger Kommissar mit einem Herzen für einfache Leute. Der erste Krimi der Reihe aus dem Jahr 1981 ist diesen Sommer noch mal zu sehen.

„Scheiße“ war vor 39 Jahren im Fernsehen eines der ersten Worte von Schimmi - also dem von Götz George verkörperten Duisburger Kommissar Horst Schimanski.

Mit dem „Tatort: Ruhrort“ feierte der wohl legendärste Ermittler der beliebtesten TV-Reihe Deutschlands am 28. Juni 1981 seine Premiere. Anlässlich „50 Jahre "Tatort"“ zeigt das Erste diesen Sommer ab 26. Juni freitags Klassiker der Reihe - am 4. September soll es als Höhepunkt „Ruhrort“ sein. Die Folge lief dort zuletzt vor 20 Jahren, allerdings gehört der Film sonst zu den viel wiederholten Krimis, etwa in den Dritten der ARD-Rundfunkanstalten.