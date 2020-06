Kategorie „Information“ : Corona-Podcast mit Drosten gewinnt Grimme Online Award

Der Podcast mit dem Berliner Virologen Christian Drosten wurde mit dem Grimme Online Award in der Kategorie „Information“ ausgezeichnet. Foto: Christophe Gateau/dpa

Köln Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für herausragende Online-Publizistik. Der Preis in der Kategorie „Information“ geht in diesem Jahr an den Podcast mit dem Virologen Drosten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Podcast „Das Coronavirus-Update“ mit dem Berliner Virologen Christian Drosten hat den Grimme Online Award gewonnen.

Die NDR-Produktion wurde von der Grimme-Jury in der Kategorie „Information“ mit dem begehrten Preis für herausragende Netz-Angebote ausgezeichnet. „„Das Coronavirus-Update“ demonstriert, dass auch ausführlicher Wissenschaftsjournalismus das Publikum fesseln kann - und erschließt ganz nebenbei neue Hörergruppen für das Medium Podcast“, hieß es in der Begründung.

Der NDR hatte den Podcast im Februar gestartet, seitdem hat er sich zu einem großen Erfolg entwickelt. Geduldig geht Drosten dabei auf die neueste Entwicklungen rund um die Coronavirus-Pandemie ein. Aktuell befindet sich der Podcast in der Sommerpause.

Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für herausragende Online-Publizistik und wird seit 2001 verliehen. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Gewinner in diesem Jahr nicht bei einer Gala, sondern in einem Livestream gewürdigt.

© dpa-infocom, dpa:200624-99-552700/7

(dpa)