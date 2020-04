Die Farbe der Rache : Cornelia Funke veröffentlicht erste „Tintenwelt“-Kapitel

Hamburg Cornelia Funke macht ihren vielen Fans eine ganz besondere Freude: Obwohl „Die Farbe der Rache“ noch gar nicht vollendet ist, gibt es bereits jetzt erste Kostproben.

In der Corona-Krise will Schriftstellerin Cornelia Funke die Fans ihrer „Tintenwelt“-Reihe mit der vorzeitigen Veröffentlichung mehrerer Kapitel des vierten Bandes überraschen.

Obwohl das Buch dem Titel „Die Farbe der Rache“ noch nicht einmal zu Ende geschrieben ist, sollen die ersten 15 Kapitel der Erzählung um Meggi, Mo, Staubfinger und Co. schon vorab als digitales Hörbuch veröffentlicht werden, wie der Verlag in Hamburg mitteilte. Funke nehme ihre Leser so auf eine Reise mit bislang unbekanntem Ausgang. „Aber dies sind schwere Zeiten, und Geschichten werden in solchen Zeiten besonders gebraucht“, sagte Funke laut Mitteilung dazu.