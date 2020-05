Do-it-yourself-Platte : Charli XCX bringt Quarantäne-Album heraus

London Die Sängerin und Songwriterin Charli XCX hat während der Corona-Krise ein komplett neues Album in Isolation aufgenommen. Ihre Fans involvierte sie von Anfang an bei dem ambitionierten Musikprojekt.

Popstar Charli XCX („I Love It“) hat die Zeit in Corona-bedingter Quarantäne produktiv genutzt. Anfang April hatte die Britin überraschend ein neues Album angekündigt: „Positiv zu bleiben heißt für mich kreativ zu bleiben“, sagte die 27-Jährige, „deshalb habe ich entschieden, die Zeit in Isolation zu nutzen, um ein komplett brandneues Album zu machen.“ Nur acht Monate nach ihrem Longplayer „Charli“ erscheint nun tatsächlich schon ihr viertes Studioalbum.

„How I'm Feeling Now“ hat Charli XCX innerhalb weniger Wochen fast im Alleingang zuhause in ihrer Wahlheimat in Los Angeles aufgenommen. Von einer Do-it-yourself-Platte sprach sie im Vorfeld. „Dieses Album wird sinnbildlich für die Zeit sein“, sagte das Multitalent, „weil ich nur die Werkzeuge nutzen kann, die ich hier gerade zur Hand habe, um all die Musik zu kreieren, all das Artwork, alle Videos, alles.“ Die Produktion übernahmen ihr langjähriger Weggefährte A. G. Cook und BJ Burton, der unter anderem Bon Iver und Miley Cyrus produzierte.