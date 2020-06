Mit 69 Jahren : Bonnie Pointer von den Pointer Sisters gestorben

Los Angeles „I'm So Excited“ hieß einer der Megahits der Pointer Sisters. Aber auch solo war Bonnie Pointer sehr erfolgreich. Jetzt ist die US-Sängerin mit 69 Jahren gestorben.

Ihre größten Erfolge feierten die Sängerinnen in den 70er und 80er Jahren mit Pop- und Disco-Songs wie „Fire“, „He's So Shy“, „Slow Hand“ und „I'm So Excited“.

Ende der 70er Jahre startete Bonnie eine Solo-Karriere. Ihr größter Solo-Hit war „Heaven Must Have Sent You“. In diesem Frühjahr hatten Anita und Bonnie in Gedenken an ihre Schwester June den Song „Feels Like June“ aufgenommen. June war 2006 im Alter von 52 Jahren an Krebs gestorben.