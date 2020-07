K-Pop-Band : Blackpink brechen Rekorde

Berlin Blackpink starten durch: Die drei Frauen der südkoreanischen K-Pop-Band haben innerhalb eines Tages nicht nur 86,3 Millionen Klicks für ihr neues Video bekommen, sondern auch drei Weltrekorde.

