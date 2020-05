Auktion : Berühmte Gitarre von Kurt Cobain wird versteigert

Eine Gitarre des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain in ihrem Koffer. Das Instrument soll in Kalifornien versteigert werden. Foto: -/Julien's Auctions/dpa

Los Angeles Der Nirvana-Boss hat auf dem Instrument bei dem legendären „MTV Unplugged“-Auftritt 1993 in New York gespielt, fünf Monate vor seinem Tod. Jetzt kommt es unter den Hammer.

Die ikonische Martin D-18E Akustik-Elektrogitarre aus dem Jahr 1959 kommt im Rahmen der geplanten „Music Icons“-Auktion am 19. und 20. Juni unter den Hammer, wie Julien's Auctions in Beverly Hills am Montag bekanntgab. Cobain spielte auf dem Instrument bei dem legendären „MTV Unplugged“-Auftritt 1993 in New York, fünf Monate vor seinem Tod.