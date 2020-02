Schau in Paris : Bei Leonardo nachts um halb vier

Schau in Paris

Eine Besucherin schaut sich das Gemälde „Madonna Benois“ von Leonardo Da Vinci im Pariser Louvre an. Foto: Thibault Camus/AP/dpa.

Paris Das Louvre in Paris zeigt die Werke von Leonardo da Vinci. Die Ausstellung enthält mehr als 160 Exponate des Ausnahmekünstlers - und ist auf dem Weg, die meistbesuchteste in der Geschichte des Museums zu werden.

Ungewöhnlicher Abschluss der großen Leonardo-Schau in Paris: Der Louvre bleibt am Wochenende auch nachts geöffnet, um Tausenden Interessierten noch den Besuch zu ermöglichen.

„Das gibt es zum ersten Mal im Louvre“, sagte Museumsdirektor Jean-Luc Martinez vor Journalisten in Paris. Es zeichne sich ab, dass es die meistbesuchte Ausstellung werde, die das Museum jemals veranstaltet habe. Besucherzahlen sollten Anfang der Woche mitgeteilt werden.

Das Hauptstadtmuseum unweit der Seine vereint bei der Schau die meisten Werke von Leonardo da Vinci. Anlass war der 500. Todestag des italienischen Malers, der am 2. Mai 1519 in Amboise an der Loire gestorben ist.