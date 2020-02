Klimaschutz : BBC kündigt Doku-Serie mit Greta Thunberg an

BBC kündigt Doku-Serie mit Greta Thunberg an

Die BBC will Greta Thunbergs Kampf gegen den Klimawandel dokumentieren. Foto: Michael Kappeler/dpa.

London Klimaaktivistin Greta Thunberg wird im Mittelpunkt einer mehrteiligen BBC-Serie stehen. Dabei sollen nicht nur ihre öffentlichen Auftritte dokumentiert werden.

Der britische Sender BBC will die junge Aktivistin Greta Thunberg in einer mehrteiligen TV-Dokumentation bei ihrem Kampf gegen den Klimawandel begleiten. Die neue Serie solle Einblicke in Thunbergs Leben als „globale Ikone“ geben und ihr auf dem Weg vom Kind zur Erwachsenen folgen, sagte Produzent Rob Liddell.