Corona-Dämmerung : Bayreuther Festspiele müssen aussetzen

Das Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth bleibt in diesem Sommer verwaist. Foto: Daniel Karmann/dpa.

Bayreuth Eigentlich sollten die Proben schon bald beginnen. Aber die Auswirkungen des Coronavirus machen auch vor den Wagner-Festspielen von Bayreuth keinen Halt.

Noch Mitte März wollte niemand so richtig daran glauben. Als Lokale schlossen, Theater ihren Betrieb einstellten und Festspiel-Chefin Katharina Wagner ihre „Lohengrin“-Premiere in Barcelona absagen musste. „Wir sind voller Optimismus, dass sich die Situation bessert“, teilte das Pressebüro der Festspiele damals mit. Mit mehr Desinfektionsmittel und einer ständigen Reinigung des Festspielhauses erklärte man dem Virus den Kampf. Eine Absage wäre ein „Supergau“.

Die Corona-Epidemie wäre wohl immer eine Katastrophe gewesen, in diesem Jahr aber kommt die Vollbremsung besonders für die Festspiele zur absoluten Unzeit. Hatten sie doch im vergangenen Jahr mit dem gefeierten „Tannhäuser“ von Tobias Kratzer lange nicht mehr gekannte Fahrt aufgenommen. So bunt, so laut, so jung und so divers war es noch nie auf dem altehrwürdigen Grünen Hügel.