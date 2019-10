Londoner Auktionshaus Sotheby’s : Banksys Schimpansen-Gemälde für mehr als elf Millionen Euro verkauft

London Das britische Unterhaus voller Schimpansen: Für dieses Gemälde des so berühmten wie unbekannten Künstlers Banksy hatte das Auktionshaus Sotheby's mit einem Erlös von 1,5 bis 2 Millionen Pfund gerechnet. Ein Unbekannter erhielt den Zuschlag - für die fünffache Summe.

Banksys „Devolved Parliament“: Schon vor zehn Jahren gemalt

Das monumentale Gemälde, das mehr als vier Meter lang und zweieinhalb Meter hoch ist, wurde vor rund zehn Jahren geschaffen und war erstmals 2009 in einer Ausstellung in Bristol zu sehen. Damals hieß es noch „Question Time“ („Fragestunde“). Der Künstler arbeitete es später um. Unter anderem ließ er die Lampen an der Decke verlöschen. Die Banane, die ein Affe im Vordergrund in der Hand hält, zeigt nun nach unten statt nach oben. Kurz vor dem ursprünglich geplanten Brexit-Datum am 29. März dieses Jahres war es erneut in einer Ausstellung in Bristol zu sehen.