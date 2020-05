Song Contest : ARD und ProSieben mit Shows als Ersatz für ESC

Hamburg Auch ohne richtigen Eurovision Song Contest sollen Fernsehzuschauer an dem eigentlichen ESC-Finalabend 2020 mit Musikshows unterhalten werden. Das Erste und ProSieben machen sich Konkurrenz.

Danach zeigt die ARD die internationale Ersatzshow „Europe Shine a Light“ des niederländischen Fernsehens, bei der es aber kein Voting gibt. Die Show kommt nicht aus aus einer großen Halle in Rotterdam, sondern aus einem TV-Studio in der Medienstadt Hilversum bei Amsterdam. In rund zwei Stunden sollen dabei alle für Rotterdam nominierten Interpreten und ihre Songs im Rampenlicht stehen. Und sie sollen gemeinsam von ihrem jeweiligen Heimatland aus „Love Shine a Light“ singen, den ESC-Siegertitel von 1997 von Katrina and the Waves.