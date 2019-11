Zweifel an Echtheit : Täuschungsvorwürfe gegen Maler und Galeristen

Kunstberater Helge Achenbach erhebt schwere Vorwürfe gegen den Maler Heinz Mack (Foto). Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Ein Kunst-Krimi, mehr als 30 Jahre nach der mutmaßlichen Tat: „Zero“-Künstler Heinz Mack soll Werke anderer Künstler selbst restauriert und als Originale verkauft haben. Zeuge: Ex-Kunsthändler Helge Achenbach. Mack widerspricht.

Was ist nur los mit dem Kunstmarkt? Flaute bei den Auktionshäusern: Insgesamt gingen die Verkäufe bei Christie‘s, Sotheby‘s und Phillips im ersten Halbjahr 2019 von 6,96 Milliarden US-Dollar (6,31 Milliarden Euro) auf 5,55 Milliarden US-Dollar (5,03 Milliarden Euro) zurück – ein Minus von 20,3 Prozent im Jahresvergleich. Dies geht aus dem aktuellen „Art & Finance“-Report der Wirtschftsprüfungsgesellschaft Deloitte hervor.

Andere Baustelle: Ende Oktober wurden Ermittlungen gegen einen Berliner Galeristen bekannt, ein Schwergewicht der Szene, dem Betrug in Millionenhöhe vorgeworfen wird. En passant erfuhr die Presse von einem gefälschten „Abstrakten Bild“ von Gerhard Richter, das der Händler in Umlauf gebracht haben soll, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete. Die Galerie des Händlers soll länger schon in roten Zahlen stecken, der Galerist lieh sich wohl bei einem Sammler Geld, bezahlte dann seine Schulden mit dem Richter-Bild, das für erwartete 800 000 Euro bei Christie’s unter den Hammer kommen sollte. Das Auktionshaus holte, so das Blatt, bei dem Richter-Experten Dietmar Elger Auskünfte über das Bild ein. Der kannte das Original und entlarvte das zu versteigernde Werk als Fälschung.

Expertenmeinung: Stephan Berg „Marginales Problem für die Museen“ Stephan Berg, Intendant des Kunstmuseums Bonn und Sprecher des Verbandes der Kunstmuseen in NRW, sagt, Mechanismen wie die oben beschriebenen würden beobachtet, seien aber ein „marginales Phänomen“. Zwar würden Teile des Kunstmarktes von fünf Galerien – Gagosian, White Cube, Ropac, Zwirner und Hauser und Wirth – dominiert, die Ankäufe der einzelnen Museen aber laufen oft über Künstler direkt. „Man kennt sich“, sagt Berg. Museen schauen auf die Provenienz der Kunstwerke, verlassen sich auf den Sachverstand der Kuratoren. Berg: „Ich habe nicht den Eindruck, dass man von einer generellen Korruptheit sprechen kann.“ Angesichts des überschaubaren Ankaufsetats sagt Berg schmunzelnd: „Ich komme nie in die Liga, wo mir bestimmte Dinge angeboten werden.“ t.k.

Achenbachs Enthüllung

Weder die „Süddeutsche Zeitung“ noch die „Zeit“, die sich ebenfalls ausführlich mit dem Fall des Berliner Kunsthändlers befasst hat, nennen den Namen des Beschuldigten. Rose-Maria Gropp nannte ihn in der „FAZ“: Michael Schultz, Kunsthändler mit Dependancen in Seoul und Peking und dem Hauptsitz in der Mommsenstraße in Berlin-Charlottenburg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm „Kunstbetrug in mehreren Fällen“ vor.

Und nun ploppt woanders ein Kunstkrimi auf, dessen „Tatzeit“ 35 Jahre zurückliegt. Damals hat es beim trotz seiner heute 88 Jahre äußerst umtriebigen „Zero“-Künstler Heinz Mack gebrannt. Dabei sollten Werke befreundeter Künstler von Beuys bis Fontana zu Schaden gekommen sein. Der Maler habe sie selbst restauriert und als Originale verkauft, heißt es.

Enthüllt hat die Geschichte Helge Achenbach, wegen Millionen-Betrugs verurteilter Kunstberater, der seit Juni 2018 wieder auf freiem Fuß ist und an seinem Comeback bastelt. Er habe Mack Ende der Achtzigerjahre für 2,5 Millionen Mark rund 50 Werke abgekauft, gab er zu Protokoll. Ihm sei aufgefallen, dass die Arbeiten offenbar teilweise neu bearbeitet oder retuschiert wurden.

Macks Anwälte sprechen von „Restaurierungen“. Ihr Mandant habe das Geschäft mit Achenbach damals rückabgewickelt und die Arbeiten alle zerstört. Als Entschädigung gab es für Achenbach eine Skulptur von Hans Arp.

Hat Mack damals versucht, die restaurierten Arbeiten in den Kunstmarkt zu bringen, wie der „Kölner Stadtanzeiger“ mutmaßt? Macks Anwalt Jürgen Wilhelm teilte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit, dass die Werke „nicht in den Kunsthandel gebracht“ worden seien, „sondern der Händler Achenbach sie erworben hat.“ Die Arbeiten seien in enger Abstimmung mit zwei Restauratoren fachlich und mit seinem künstlerischen Können restauriert worden. Achenbach sagte der dpa: „Ich war erschlagen von der Schönheit dieser Arbeiten.“ In der Mack-Sammlung seien Werke von Joseph Beuys, Piero Manzoni, Yves Klein und Lucio Fontana gewesen. Im Kunstlager Achenbachs habe dann jedoch ein Mitarbeiter den Geruch frischer Farbe bemerkt.

„Ich habe nicht daran gedacht, ihn anzuzeigen“, sagte Achenbach weiter. Er habe viele Jahre mit Mack zusammengearbeitet, dies nach dem Vorfall aber beendet. Den Vorgang mit Mack habe er nach eigenen Angaben auch in seine kürzlich erschienene Autobiografie „Selbstzerstörung“ einfügen wollen. Jedoch habe der Verlag die Passage gestrichen.