Kunst in Bonn : So ist die neue Ausstellung in der Fabrik 45

So ist die neue Ausstellung in der Fabrik 45

Bonn Kunstwerke und wissenschaftliche Objekte treffen in der Fabrik 45 aufeinander. Teil der Bonner Enterventionale, ein interdisziplinärer Parcours durch die Stadt

Die Arbeiten von der Zeichnung und dem Gemälde bis zum ethnologischen Exponat und anatomischen Präparat sind in der spannenden Ausstellung „Die Ordnung der Dinge. Vom Graph zum System“ in der Fabrik 45 zu sehen.

Neuheit in Bonn : Grüner Markt feiert Premiere in der Fabrik 45

Die Fabrik als Kunst- und Wunderkammer

Die Fabrik 45 wird zur Kunst- und Wunderkammer. Gleich im Entree begeistern Vitrinen voller farbenprächtiger Mineralien wie Schwefel oder Flourit, die neben ganz frühen Fotos von Eiskristallen liegen. Ähnliche Strukturen finden sich in „Chronotope # 153“ (2020), einem großformatigen Bild, das der Bonner Maler Esteban Sánchez mit Tinte, Kohle, Sanguine, Graphit und Blattgold geschaffen hat. Im Separee läuft im Film Samuel Becketts Inszenierung „The Square“ für vier Schauspieler, Beleuchtung und Schlagzeug. Assoziativ geht es weiter durch die Fabrik 45: Sprachliche, visuelle, gestische, geologische, religiöse und biologische Ordnungen werden präsentiert. Nicht alles erschließt sich, etliche Beiträgre wirken arb beliebig. Die dennoch anregende Schau ist Teil eines interdisziplinären Parcours durch Bonn, den die „Museumsstudien Bonn“ (Kunsthistorisches Institut der Uni) vorbereitet haben und unter dem Titel „Enterventionale#2020“ an 20 Stationen der Stadt inszenieren.

Louisa Clement im U-Bahnhof

So trifft man im U-Bahnhof Universität/Markt auf „Figure Poses“ von Louisa Clement, im Universitätsmuseum auf Dorothee von Windheims „Augensteine“ und im Botanischen Garten auf „Elective Affinity“ von Ilka Helmig. Hannah Schneider, Peter Stohrer, Klaus Fritze und Evamaria Schaller sind an verschiedenen Stellen im LVR Landesmuseum mit Arbeiten vertreten. Maria Eichhorn ist mit ihren Dokumenten aus dem Rose Valland Institut im Auditorium des Kunstmuseums zu sehen.

Das Ägyptische Museum der Universität zeigt Arbeiten aus der Siebdruckserie „Ur End Standort“ von A.R. Penck (1972). Das Museum Alexander Koenig hat den kolumbianischen Künstler Roberto Uribe-Castro im Lichthof zu Gast, dessen Installationen auch in den Türmen des kurfürstlichen Schlosses zu sehen sind. In den urigen unterirdischen Räumen des „tiefkellers“ in der Prinz-Albrecht-Straße 35 trifft der Besucher auf Arbeiten der Kellerchefinnen Kathrin Graf und Bettina Marx sowie den Gästen Lana Murdochy und Younwon Sohn. Zu sehen ist eine „Assemblage aus Fine Dust Drinks, Eistorte, Ingwer-Schnaps, Gold, Löffeln, Sound, Bewegung und Rettungsdecken“, wie Marx und Graf ankündigen (die Installation wird am 15. Februar, 18 Uhr, eröffnet).