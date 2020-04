Beethovens 6. Sinfonie im Web : Zuhause-Konzert: Bonner spielen mit dem Beethoven-Orchester die Pastorale

Bonn Wenn Musiker wegen der Coronakrise nicht zusammenkommen können, dann musiziert man eben via Internet: Auch das Beethoven-Orchester hat Musiker aufgerufen, zusammen mit den Profis Beethovens 6. Sinfonie als Zuhause-Konzert zu inszinieren. Und viele Freunde von Beethoven folgten dem Aufruf.

Musik verbindet. Dies gilt gerade auch in Zeiten der Corona-Krise. Und da wegen Kontaktverboten und Ausgangssperren die Menschen weltweit keine Konzerte besuchen können, veranstalten Musiker und Sänger derzeit reihenweise Internet-Sessions, in denen sie allein oder mit anderen Musikern oder Band-Mitgliedern aus dem heimischen Wohnzimmer, vom Balkon oder dem Studio zuhause musizieren. Jetzt hat auch das Beethoven-Orchester unter Leitung von Dirigent Dirk Kaftan zu einem solchen Konzert aufgerufen - und die Freunde Beethovens folgten dem Aufruf in Scharen.