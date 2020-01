Staatsballett Saarbrücken zu Gast in Bonn : So war der „Prometheus“-Abend in der Oper

Bonn Stijn Celis huldigt Ludwig van Beethoven zum 250. Geburtstag mit einer neuen Choreografie zum einzigen großen Ballett des Komponisten.

Die Ausbeute fällt nicht besonders üppig aus, wenn man in Beethovens Œuvre nach Werken für die Bühne sucht. Klar, den „Fidelio“ gibt’s als einzige Oper, dann noch ein paar Schauspielmusiken und das Ballett „Die Geschöpfe des Prometheus“. Im Gegensatz zum „Fidelio“ spielt das Ballett im heutigen Theaterleben jedoch praktisch keine Rolle mehr. Im Beethovenjahr ändert sich das nun glücklicherweise. Als Kooperation mit dem Theater Bonn zum 250. Geburtstag des Komponisten stellte das Saarländische Staatsballett in einem zweitägigen Gastspiel die Choreografie „Prometheus“ seines Chefs Stijn Celis in der Beethovenstadt vor.

Manches aus dem Mythos kommt zwar vor, wenn zum Beispiel ein Felsen auf die Bühne geschoben wird. Doch auf ihm liegt nicht der festgekettete Prometheus; das Opfer ist vielmehr eine Frau, deren Nacktheit sich in hautfarbenem Trikot äußert, das in Variationen die Grundausstattung aller Tänzer des Stücks darstellt. Celis geht in seiner Choreografie sehr assoziativ vor, viele Bilder wirken zitathaft, eine Maskenszene erinnert an die griechische Mythologie, eine Tänzerin tritt in stilisiertem Tutu und in Spitzenschuhen auf, während die anderen alle barfuß tanzen, zwei weitere tragen auf dem Trikot lediglich eine riesige knallrote Halskrause und wirken so befremdlich wie Alien-Larven. Wieder eine andere schwebt in verführerischem Rot venusgleich am Bühnenhimmel.