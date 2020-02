Premiere im Contra-Kreis-Theater : Kalle Pohl spielt in der Komödie „Floh im Ohr“

Kalle Pohl spielt in der Komödie „Floh im Ohr“

Frech und frivol: Kalle Pohl und Mia Geese in Georges Feydeaus „Floh im Ohr“. Foto: CKT

Bonn Ungeahnte Laster und Gelüste: Manche der munter verstreuten Bonmots und Anspielungen sind nicht ganz so jugendfrei. Standing Ovations gibt es trotzdem.

Manche der munter verstreuten Bonmots und Anspielungen auf Regionen unter der Gürtellinie sind nicht ganz so jugendfrei in der Inszenierung von Jan Bodinus, die im Dezember am Schlosstheater Neuwied herauskam und nun im Contra-Kreis ihre umjubelte Premiere feierte. Bodinus führte hier kürzlich schon Regie bei der Komödie „Der Mustergatte“.