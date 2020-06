Open-Air-Bühne in Bonn : Malentes Theaterpalast präsentiert Schlager-Revue im Autoscooter

August und Karl-Heinz Kipp mit Knut Vanmarcke und Dirk Voßberg-Vanmarcke vor dem noch auf dem LKW befindlichen Autoscooter. Foto: Thomas Kölsch

Bonn Familie Malente möchte in den kommenden Wochen einen Autoscooter in ein Open-Air-Theater für 98 Zuschauer verwandeln. Zunächst soll die Revue „Schlager gibt es immer wieder“ gespielt werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Kölsch

Eigentlich, um das von Dirk Voßberg-Vanmarcke ausgemachte Lieblingswort der schreibenden Zunft in der Corona-Krise direkt am Anfang zu bemühen, eigentlich könnten Theater ja inzwischen wieder öffnen. Nur eben mit eingeschränktem Sitzplatzangebot. In Malentes Theaterpalast an der B9 hätten der Theaterleiter und sein Mann Knut Vanmarcke gerade einmal 60 Gäste unterbringen können, zu wenig für das Spiegelzelt, das erst durch eine gewisse Intimität seine besondere Atmosphäre gewinnt.

Doch im Autokino spielen, vor Blechbüchsen? Das wollten die beiden auch nicht. Also suchten sie eine kreative Alternative im Malente-Stil – und fanden schließlich einen Autoscooter, der im Hinterhof des Theaterpalasts in eine Open-Air-Bühne der besonderen Art verwandelt wird.

Immer optimistisch bleiben, und immer auch ein bisschen verrückt, das ist eine Grundhaltung der Malentes. Nur so lässt sich so eine Idee realisieren. „Wir beide haben in jungen Jahren davon geträumt, entweder zum Zirkus oder zum Jahrmarkt gehen zu können“, erzählt Voßberg-Vanmarcke lachend. „Mit unserem Zelt haben wir ersteres ja quasi geschafft, jetzt holen wir eben noch die Kirmes zu uns.“

Autoscooter bietet „einzigartige Interimsspielstätte“

Auf dem Parkplatz hinter dem Zelt soll bis zum 15. Juni das Fahrgeschäft der Bonner Schaustellerfamilie Kipp aufgebaut werden, eine überdachte Fläche von etwa 300 Quadratmetern. „Wir werden darauf Sitzinseln errichten und können so bis zu 98 Personen bespielen“, betont Voßberg-Vanmarcke. „So gewinnen wir eine einzigartige Interims-Spielstätte und können die Infrastruktur des Theaterpalasts gleich mitnutzen.“ Ein Ansatz, der nicht nur die Kipps sofort überzeugte. „Wir mussten gar nicht lange überlegen, ob wir den Autoscooter dafür zur Verfügung stellen wollen“, erklärt Patriarch August Kipp.

„Große Volksfeste sind ja bis mindestens Ende August untersagt, aber auf diese Weise können wir noch ein paar Einnahmen machen und gleichzeitig die Kultur unterstützen. Davon haben doch alle etwas.“ Das hat offenbar auch die Stadt Bonn so gesehen: „Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung war wirklich hervorragend“, betont Voßberg-Vanmarcke. „Wir haben den Mitarbeitern der verschiedenen Behörden gesagt, was wir machen wollen, und die haben mit uns zusammen nach konstruktiven Lösungen gesucht, um unser Vorhaben Realität werden zu lassen.“

„Schlager gibt es immer wieder“

Von Mittwoch bis Sonntag wollen die Malentes ihre „Schaubude“ bespielen, zunächst mit der Revue „Schlager gibt es immer wieder“. Die beiden anderen Wochentage sollen derweil anderen Künstlern zur Verfügung stehen. „Wir haben schon verschiedene Ensembles und auch Bands angefragt, ob sie bei uns auftreten wollen, und werden die Konzerte und Aufführungen so schnell wie möglich bekannt geben“, so Voßberg-Vanmarcke. „Gleichzeitig hoffen wir auf konkrete Regeln, mit denen wir ab dem 1. September wieder regulär im Zelt spielen können und vielleicht doch mal auf 140 Plätze kommen. Wenn zum Beispiel derzeit eine achtköpfige Familie in ein Restaurant geht, können alle Mitglieder an einem Tisch sitzen. So etwas müsste doch auch in einem Theater möglich sein.“

Bis es so weit ist, muss eben der Autoscooter herhalten, der zudem um einen kleinen Imbisswagen für Crepes, Bratwurst und Pommes erweitert wird, um auch kulinarisch einen Hauch von Kirmes-Flair zu versprühen. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. „Ach was“, ruft Knut Vanmarcke verschmitzt, „wenn es kalt wird, nimmt man eben eine Decke mit.“ Lachen und Schunkeln dürften dann für den Rest sorgen.