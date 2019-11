Heavy Metal im Rheinenergiestadion : Iron Maiden spielen nächsten Sommer in Köln

Die Heavy Metal-Band Iron Maiden (hier: Sänger Bruce Dickinson) kommt nach Köln. Foto: Peter Kneffel/Archiv

Köln Die britische Heavy Metal-Band Iron Maiden spielt im nächsten Sommer während ihrer „Legacy of the Beast“-Tour ein Konzert im Kölner Rheinenergiestadion. Der Vorverkauf soll bereits in wenigen Tagen starten.



Die legendäre Heavy Metal-Band Iron Maiden wird im nächsten Sommer ein Konzert in Köln spielen. Wie die Band auf ihrer Homepage bekannt gab, führt ihre „Legacy of the Beast Tour“ sie am 10. Juni 2020 nach Köln ins Rheinenergiestadion.

Sänger Bruce Dickinson erklärte, die Tour sei bis jetzt „phänomenal“ gewesen und habe ihm und seinen Bandkollegen sehr viel Spaß gemacht.