Wallraf-Richartz-Museum : Kölner Museum zeigt "Rembrandts graphische Welt"

Köln Bis zum 12. Januar zeigt das Kölner Wallraf-Richartz-Museum die Ausstellung „Rembrandts graphische Welt“.

Die fast plumpen Körper wirken wenig paradiesisch

Darüber hinaus lassen sich die drei Bäume nicht zuletzt als Golgatha-Symbol lesen. Neben dem einzigen Stillleben (eine Marmor-Kegelschnecke) zeigt das Wallraf vor allem biblische Motive: eine schmerzhaft gen Himmel blickende "Muttergottes in den Wolken" oder das vom Engel in letzter Sekunde verhinderte Menschenopfer Abrahams. Rembrandt druckte stets kleine Auflagen, veränderte die Platte aber oft mehrfach, so dass es Sammler reizte, alle Druckzustände zu besitzen. Den radikalsten Eingriff nahm er an der Radierung "Die drei Kreuze" (1653) vor. In der ersten Version strotz das Werk nur so von Details in den Reaktionen der Kreuzigungszeugen. Im vierten (Kölner) Zustand sind diese Randfiguren fast vollständig in Schwärze versunken. Rembrandt spitzt die Aussage des Bildes dramatisch zu, wie Anne Buschhoff erklärt: "Während er Jesus in die Lichtbahn rückt, wirft er einen Vorhang der Finsternis über das Restgeschehen." In dieser mystischen Abstraktion gipfelt der ebenso anregende wie einleuchtende Parcours fulminant.