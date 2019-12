Aufführung am Theater Bonn : Gewinnen Sie Karten für die Komödie „Der Menschenfeind“

Aufführung am Theater Bonn

„Der Menschenfeind“ - eine Komödie von Molière, die nun in Bonn aufgeführt wird. Foto: Thilo Beu

Bonn Im Bonner Theater wird ab dem 19. Dezember „Der Menschenfeind“ aufgeführt. Leser des General-Anzeigers profitieren: Wir verlosen fünfmal zwei Karten für die Aufführung im Theater Bonn.

Ab dem 19. Dezember wird im Theater Bonn die komische Tragödie „Der Menschenfeind“ aufgeführt. In der Geschichte von Moliére geht es um einen Idealisten, der mit seiner Moral in der persönlichen Umgebung scheitert.

Der General-Anzeiger verlost fünfmal zwei Karten für die Vorstellung am 19. Dezember um 19.30 Uhr. Teilnehmer können sich bis zum Einsendeschluss am Mittwoch, den 18. Dezember (16 Uhr), mit dem Betreff „Gewinnspiel Menschenfeind“ unter Angabe ihres vollen Namens und ihrer Anschrift an online@ga-bonn.de melden.