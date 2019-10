Velvet Volume : Crossroads-Festival in der Harmonie beginnt

Bonn Das Crossroads-Festival in der Harmonie holt zum Auftakt zwei Formationen auf die Bühne, die es krachen lassen. Das Trio Velvet Volume wurde vom "Rolling Stone"-Magazin zu einer der besten neuen Bands gekürt.

Händchen für komplexe Strukturen

Die Musik des Trios ist allerdings vor allem am Anfang etwas zu vorhersehbar und in ihrer scheppernden Lautstärke zu monoton. Da ist noch Luft nach oben, und vor allem mit den letzten Songs zeigen Velvet Volume auch, dass ihnen dies durchaus bewusst ist. "Pretty In Black", "I Think I Need You" - so kann das ruhig weitergehen. Auf die jungen Mädels folgen die erfahrenen Jungs. Colour Haze feiern dieser Tage immerhin ihr 25. Bandjubiläum, und auch wenn von der ursprünglichen Besetzung nur noch Gitarrist Stefan Koglek übrig ist, hört man von der ersten Sekunde an, dass die Münchener ein ausgezeichnetes Händchen für komplexe Strukturen haben.