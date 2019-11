Zwei, die sich nichts schenken : Neues Programm von Pause und Alich im Pantheon in Bonn

Bonn Das Weihnachtsspecial 2019 von und mit Fritz und Hermann ist im ausverkauften Pantheon angelaufen. So kam das neue Programm von Pause und Alich an.

Muss er auch gar nicht, dafür ist schließlich Hermann Schwaderlappen (Norbert Alich) da. Und so hat es sich alsbald auch schon wieder ausgeläutet. Aber immerhin: Es klingt Französisch, was die beiden nun zusammen singen: „Entre le bœuf et l‘âne gris“. Was für Hermann in etwa so verständlich ist wie das „Wässerchen-Lied“ – besser bekannt unter dem Titel „J‘taime“ – , das diesen inoffiziellen Titel der Refrainzeile „je vais et je viens“ verdankt.