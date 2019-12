Künstler Jim Avignon : Beethoven-Bild aus der Oper gestohlen

Jim Avignon bei der Arbeit in der Bonner Oper. . Foto: Thomas Kölsch

Bonn In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter ein Bild von Beethoven des Künstlers Jim Avignon gestohlen - vor den Augen von Zeugen

Laut Informationen der Gesellschaft der Freunde des Beethoven Orchesters Bonn e.V. ist in der Nacht zum Sonntag gegen zwei Uhr in der Oper Bonn ein Jim Avignon Beethoven Portrait gestohlen worden. Im Rahmen des Beethoven-Marathons hatte die Gesellschaft eine Live-Painting Aktion mit dem Pop-Art Künstler in der Oper veranstaltet. Avignon hat innerhalb von acht Stunden ein dreiteiliges Bild erschaffen und zwar mit folgenden Motiven: Beethoven Denkmal und bekannte Bonner Bauwerke wie das Beethoven-Haus Bonn, der Posttower, der Lange Eugen, die Beethovenhalle und andere; ein expressives Portrait Beethovens.