Gelände der Halle Beuel : Bonn bekommt im Juni ein Auto-Theater

Bonn Das Bonner Theater eröffnet Anfang Juni mit Partnern aus der Bonner Bühnenszene ein Auto-Theater auf dem Gelände der Halle Beuel. Die derzeitigen Regeln führen dabei zu großen Herausforderungen - auch auf der Bühne.

Gerade einmal 41 Pkw finden auf dem Gelände zwischen Pantheon und Altem Malersaal Platz, kein Vergleich zu den gut 200 Wagen, die etwa bei den Autokonzerten am Westwerk in Endenich pro Veranstaltung zugelassen sind. „Wir wollten ganz bewusst eine dichtere Atmosphäre schaffen und die Fahrzeuge näher an die Bühne bringen, damit man das Geschehen auch wirklich gut verfolgen kann“, erklärt Schauspieldirektor Jens Groß im Gespräch mit dieser Zeitung. „Die Planungen dafür gab es schon länger, und als jetzt klar wurde, dass aufgrund der derzeit notwendigen Vorgaben und Anforderungen für einen Spielbetrieb fast kein Theater eine Wiedereröffnung vor September ernsthaft in Erwägung zieht, haben wir uns an die Umsetzung begeben. Im Schauspielhaus hätten wir immerhin vor maximal 80 Zuschauern spielen dürfen, in der Werkstatt vor 20.“