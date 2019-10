"Morgen war gestern alles besser" : So war die Premiere von Bernhard Hoëckers Programm in Bonn

So war die Premiere von Bernhard Hoëckers Programm in Bonn

Bonn Bernhard Hoëcker hat mit seinem neuen Programm „Morgen war gestern alles besser“ im Haus der Springmaus Premiere gefeiert - ein Heimspiel für den Comedian aus Bonn.

Hoëckers Programm ist intelligent, humorsatt und lehrreich

Hoëckers Publikum liefert ihm Stoff für Pointen

Ein Kegelclub namens "Ringeltaube", der aus Münster angereist war, lieferte Stoff für Pointen, aber auch ein Ehepaar, das sich, lang ist's her, in einem Keller in Beuel kennengelernt hatte. Die beiden waren dem Hauptakteur auf der Bühne durchaus ebenbürtig. Nach einem längeren dialogischen Mit- und Gegeneinander fragte der Mann: "Übernehmen wir jetzt, oder machen Sie weiter?" Hoëcker ließ sich nicht zweimal bitten. Er sang auch das Hohelied der Liebe. Das passte. Der Künstler ist mehr als ein ausgewiesener Kopfmensch, er spielte (und sang) sich an diesem Abend auch in die Herzen der Zuhörer.