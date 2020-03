Folgen des Coronavirus : Beethoven-Musikfrachter muss in Bonn ankern

Bonn Eigentlich sollte der „BTHVN2020-Musikfrachter“ auf seiner Fahrt von Bonn nach Wien zu Konzerten und Aktionen einladen. Nun muss das Schiff in Bonn bleiben. Das Leben auf dem Frachter geht jedoch weiter.

Das Frachtschiff „MS Jenny“ muss in Bonn vor Anker bleiben und kann wegen des Corona-Virus seine musikalische Ladung im Rahmen des Beethoven-Jubiläumsjahres nicht zum Zielort Wien bringen. Das Schiff, das zum „BTHVN2020-Musikfrachter“ umgerüstet worden war und auf Rhein, Main und Donau fahren sollte, ist seit vergangenem Freitag für den Publikumsverkehr geschlossen, wie die Veranstalter am Montag mitteilten.

Ursprünglich hätte der Musikfrachter am 19. April Wien erreichen sollen und auf seiner Reise nach Koblenz, Mannheim, Heidelberg, Mainz, Frankfurt und zu weiteren Kaimauern in Bayern und Österreich an Bord zu Konzerten, Begegnungen mit Musikern, Workshops und Mitmachaktionen eingeladen. Durch den Corona-Virus verwandele sich der Frachtern nun vom mobilen Musikvermittlungsprojekt zu einem Produktionsort für neue digitale Kultur-, Musik- und Vermittlungsformate, hieß es. Der Musikfrachter setze ein Zeichen, das Kultur gerade in Zeiten der Krise Raum für Verständigung und Austausch biete. In den kommenden Wochen würden unterschiedliche Sendeformate entwickelt.