4000 Fans : Liam Gallagher begeistert Fans im Palladium in Köln

Liam Gallagher begeistert 4000 Fans vor allem mit einem Oasis-Feuerwerk im Kölner Palladium. Zwei Minuten lang tobt der Applaus, ehe der Abend mit „Cigarettes & Alcohol“ den letzten Ritterschlag erhält.

Knapp 4000 Fans erlebten einen ausgesprochen disziplinierten 47-Jährigen, der artig Songs wie „For What It´s Worth“ von seinem Solo-Debüt „As You Were“ ankündigte und dazu aufforderte mitzusingen. Das Wildeste in den ersten 30 Minuten ist, abgesehen vom krachenden, scheppernden, schrebbelnden Sound, die Kameraführung.

Auf der Leinwand wackeln und zittern die Bilder der Band, als befände die sich auf hoher See. Sie kippen in Schräglage, sie schwenken abrupt von rechts nach links und umgekehrt, vollführen Drehungen, die schwindlig machen. All das in einer Optik so grobkörnig wie ein Super 8-Film. Wer dem dauerhaft mit Blicken folgt, braucht kein Bier, um besoffen zu werden.

Stücke aus dem aktuellen Album

Auch „Once” und der Titelsong „Why Me? Why not” vom zweiten, am 20. September 2019 veröffentlichten Solo-Album, überzeugen. Ab „Gas Panic!“ geht das Oasis-Feuerwerk in die Vollen. Gallaghers Ankündigung „This is the last song“ vor „Live Forever“ entpuppt sich gottlob als Fake. Vier Zugaben – „Acquiesce“, „Roll With It“, „Supersonic“ und „Champagne Supernova“ – krönen, was beinahe ein Tribute-Konzert sein könnte. Wäre der Sänger nicht das Original.